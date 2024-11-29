На Житомирщині у будинку живцем згоріли троє людей

Що стало причиною трагедії - наразі невідомо.
У райцентрі Житомирської області під час ліквідації пожежі в приватному житловому будинку виявили тіла трьох людей.
Про це повідомили у ДСНС в Житомирській області.
"За вказаними координатами було спрямовано два відділення рятувальників. По прибуттю було встановлено, що вогонь повністю охопив оселю. О 23:53 пожежу ліквідовано на площі 60 метрів квадратних. Під час гасіння та проведення робіт по розбору конструкцій вогнеборці виявили тіла трьох людей", — йдеться у повідомленні.
Усі обставини трагедії встановлюються.
Нагадаємо, на Житомирщині 4 осіб загинули через отруєння чадним газом.
Читайте також: