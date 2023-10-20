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На Житомирщині у маршрутці чоловік агітував, що "Україну потрібно приєднати до РФ": як усе закінчилось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Житомирщині у маршрутці чоловік агітував, що "Україну потрібно приєднати до РФ": як усе закінчилось

Чоловік у маршрутці агітував за окупацію України / Фото: DepositPhotos

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся.

У місті Коростені Житомирської області до іспитового терміну позбавлення волі засудили пенсіонера, який у маршрутці агітував про те, що "Україну потрібно приєднати до Росії". 

Про це йдеться у вироку Коростенського міськрайонного суду Житомирської області. 

За даними слідства, у квітні 2023 року чоловік у Коростені маршрутці почав агітувати за окупацію України. Він заявляв, що: 

  • "Україну потрібно доєднати до РФ будь-якою ціною, аби тут навели вони порядок";
  • "РФ дає для людей всі блага, а в Україні - що робити і потрібно приєднуватись до РФ";
  •  "Територія окупованої України, яка знаходиться під нібито владою Росії перебуває під надійним захистом, в подальшому нове призначене керівництво принесе мир і порядок".

Тоді на місце події викликали поліцію. На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він уклав угоду зі слідством. 

Суд визнав його винним за ст. 436-2 ч.1 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Суд замінив цей вирок на 1 рік іспитового. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, СБУ викрила колаборантку, яка допомагала окупантам під час окупації Херсонщини

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Дата публікації
Перегляди
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