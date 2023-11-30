На Житомирщині у військовій частині виявили плати з золотом і сріблом на 65 млн грн

Плати не перебували на обліку військової частини.

У житомирській військовій частині виявили плати з 28-ма кілограмами золота і 60-ма кілограмами срібла на 65 мільйонів гривень. Майно не перебувало на обліку військової частини.

Про це повідомили у Міноборони України.

"Виявлено та недопущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів у військовій частині на Житомирщині. Під час перевірки знайдено блоки з невідомим вмістом в двох гаражах на території військової частини", - йдеться у повідомленні.

Після огляду зʼясувалось, що, згідно з паспортними даними, в блоках - орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів:

28 кілограмів золота

60 кілограмів срібла

590 грамів металів платинової групи

У відомстві зазначили, що ці плати чомусь не перебували на обліку військової частини.

Повідомляється, що обставини, яким чином дорогоцінне майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, встановлюють.

"Знайдені дорогоцінні плати (майно) знову поставили на облік. Оціночна вартість – 65,66 мільйона гривень. Матеріали внутрішнього аудиту в правоохоронні органи для надання правової оцінки дій командира частини та притягнення його до відповідальності", - зазначили у Міноборони.

Раніше стало відомо, що у ексголови Держспецзв'язку Юрія Щиголя виявили величезні статки. Тільки криптовалютою експосадовець має аж 1,5 мільйона доларів.

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