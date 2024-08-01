На Житомирщині у власній квартирі трагічно загинула жінка

У Житомирській області в м. Овруч у квартирі сталася пожежа. На місці рятувальники виявили тіло жінки.

Про це повідомили у ДСНС.

Як з'ясувалося, пожежа виникла у трикімнатній квартирі на четвертому поверсі будинку. Під час здійснення розвідки бійці ДСНС виявили у кімнаті на ліжку тіло власниці.

"Вогнем знищені у кімнаті речі домашнього вжитку, ліжко, пошкоджені стіни. Причина пожежі – необережність під час паління", – йдеться у повідомленні відомства.

До гасіння залучалися 6 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежної техніки.

Нагадаємо, у Києві спалахнула пожежа у квартирі на вулиці Романа Ратушного. У вогні загинула жінка, її тіло виявили рятувальники.

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