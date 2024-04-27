На Житомирщині вчитель зарізав колишнього учня: моторошні подробиці

На Житомирщині у селі Луковець сталася різанина - чоловіки вирішили з'ясувати стосунки.

Про це повідомили у поліції регіону.

До поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що неподалік магазину двоє хлопців отримали ножові поранення від незнайомця.

"Двоє хлопців приїхали до свого колишнього вчителя, аби з’ясувати стосунки. Один із них звинуватив чоловіка, що той залицявся до його дівчини. Згодом конфлікт переріс у бійку. 23-річний чоловік дістав ножа та почав завдавати удари опонентам. Для 17-річого жителя смт. Хорошева поранення стало смертельним. За життя його однолітка, мешканця с. Краївщини, наразі борються медики", - зазначили правоохоронці.

Оперативники розшукали підозрюваного за місцем проживання та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відділення поліції № 4 Житомирського райуправління за погодженням з процесуальним прокурором повідомили чоловіку про підозру в умисному вбивстві (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) та замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

За вчинення тяжких злочинів чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне увʼязнення.

Нагадаємо, у Канаді двоє чоловіків влаштували різанину, 10 загиблих і 15 поранених.

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