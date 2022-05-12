На Житомирщині викрили шанувальників Путіна: возвеличували "асвабадітєлєй" і "апалчєнцев"

Лише протягом минулої доби у Житомирській області правоохоронці викрили трьох кремлівських шанувальників.

Мешканці з різних громад області відкрито підтримували дії політичного і військового керівництва Росії щодо України, виправдовували їх та захоплювалися доблестю російських загарбників.

Про це повідомили в управлінні СБУ у Житомирській області.

Підприємець із Олевської громади паралельно із основною роботою займався й "просвітництвом". Чоловік публічно поширював проросійські наративи серед клієнтів та колег-комерсантів. Мовляв, Україна без Росії – ніщо.

Своєю чергою, диктатор Путін та його Збройні сили "прийшли не завойовувати, а "асвабаждать". Українців він звинувачував у тому, що вони самі винні у необхідності проведення Росією є "спецоперації", а єдиним "спасінням" для них - це "йти до Путіна, ставати на коліна та просити пробачення".

Деструктивний контент у заборонених російських соцмережах поширював комерсант із Новогуйвинська. Чоловік - уродженець Казахстана. У своїх дописах він стверджував, що напад держави-терористки був "вимушеним та спровокованим" самими ж українцями.

Чоловік радів успіхам ракетно-бомбових ударів ворога по українських містах та селах. Він також відкрито підтримував "апалчєнцев" "ДНР". Місцевий мешканець наомість звинувачував військових ЗСУ у дикунських злочинах. Українську державу він називає "філією гестапо".

Тим часом у Нацполіції повідомили, що на особистій сторінці чоловік розмістив допис такого змісту: "Украинцы, скажите как так можно: 1) ходить с нацистской символикой, но обзывать Путина "Гитлером"; 2) спрашивать "где вы видели бандеровцев?" открыто обьявив Бандеру национальным героем; 3) разрушать свои города, убивая своих граждан ради единства своей страны; 4) утверждать, что Россия напала на Украину и бежать в Россию прятаться от призыва в армию и искать в России работу; 5) объявлять Россию агрессором и при этом выпрашивать у нее скидку на газ".

Житель Коростеня поширював маніпуляційні матеріали. У них дискредитувалися військовослужбовці ЗСУ. Натомість дії "спасітєлєй" країни-агресорки відкрито виправдовувалися. Возвеличував чоловік окупантів, які, за його словами, "визволили" Маріуполь та принесли "мир і хліб" містянам.

Першим двом фігурантам повідомлено про підозру за статтею "колабораційна діяльність". Мешканця Коростеня підозрюють у виправдовуванні та заперечення військової агресії РФ.

Як повідомлялося, у Миколаївській області колаборант здав позиції українських захисників. Після цього окупанти ракетою обстріляли одне із оборонних підприємств області.

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