На Житомирщині випав з вікна і розбився на смерть 5-річний хлопчик

Дитина перебувала вдома без нагляду дорослих.
У Житомирській області з вікна 9-го поверху випав 5-річний хлопчик, який помер на місці.
Про це повідомила поліція регіону.
Правоохоронці попередньо з’ясували, що хлопчик нетривалий час перебував у квартирі сам та з власної необережності випав з вікна 9-го поверху, яке було відчинене.
У результаті падіння дитина отримала травми, несумісні з життям.
Наразі слідчі райвідділу встановлюють усі обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.
Раніше стало відомо, що в Одеській області померли двоє дітей. Більше про це читайте у новині.
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