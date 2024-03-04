На Житомирщині випав з вікна і розбився на смерть 5-річний хлопчик

У Житомирській області з вікна 9-го поверху випав 5-річний хлопчик, який помер на місці.

Про це повідомила поліція регіону.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що хлопчик нетривалий час перебував у квартирі сам та з власної необережності випав з вікна 9-го поверху, яке було відчинене.

У результаті падіння дитина отримала травми, несумісні з життям.

Наразі слідчі райвідділу встановлюють усі обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Раніше стало відомо, що в Одеській області померли двоє дітей. Більше про це читайте у новині.

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