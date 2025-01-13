На Житомирщині виставили на продаж старовинний маєток: у скільки оцінили історичну пам'ятку

Згідно з оголошенням, розміщеним на сайті з продажу нерухомості, ділянка має 40 соток землі, а також майже 14 гектарів озера. Будівлю пропонують використовувати як пансіонат або ресторан.

На околиці Житомира, в селі Іванківці, виставлено на продаж маєток Модеста Єзерського, відомий своїм історичним минулим. Однак, будівля перебуває у критичному стані, і, попри це, власники оцінили її у 62 тисячі доларів (понад 2,6 млн гривень).

Про це повідомив Telegraf.

Згідно з оголошенням, розміщеним на сайті з продажу нерухомості, ділянка має 40 соток землі, а також майже 14 гектарів озера. Будівлю пропонують використовувати як пансіонат або ресторан. Всередині — шість великих зал і підвал на три кімнати з вікнами. Також поруч розташований ще один будинок для будь-якого призначення.

Будівля потребує капітального ремонту, що зазначено в описі. Нинішній власник, як повідомляють у Мережі, не проводив жодних реставраційних робіт. Особливий інтерес викликає кахляна піч, яка дивом збереглася, хоча нижня частина була розібрана місцевими мешканцями заради вогнетривкої цегли.

Маєток у середині.

Маєток Єзерського — це приклад архітектури князівських часів. За радянських років будівлю використовували як школу, однак нині вона перетворилася на руїну. Примітно, що палац не включений до реєстру пам’яток архітектури, що робить його вразливим до знищення або незаконних дій.

Маєток у середині.

Неподалік від палацу розташований флігель, який також перебуває у занедбаному стані.

Продаж будівлі викликав хвилю обурення серед тих, хто переймається збереженням культурної спадщини. Архітектурні пам’ятки на кшталт цього маєтку залишаються без уваги з боку держави, що створює ризик втрати унікальної історичної спадщини.

Маєток Модеста Ізерського.

Попри високий потенціал для реставрації та перетворення на туристичний об’єкт, стан будівлі та відсутність належного догляду ставлять під сумнів її подальше існування.

Нагадаємо, що у Києві виставили на продаж садибу Котунського, яка розташована на вулиці Якубенківській, 6 (стара назва Тропініна, 6). Особняк на Татарці хочуть продати за 380 тисяч доларів. Автор оголошення стверджує, що будівлю можна знести та побудувати на її місці інший об’єкт, наприклад – приватну клініку, бутик-готель, приватну школу або спортивний клуб.