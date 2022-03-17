На Житомирщині внаслідок авіаційного удару знищено частину житлового будинку (фото)

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 6 чоловік особового складу.

У селі Різня на Житомирщині 17 березня внаслідок авіаційного удару знищено господарську будівлю та частину житлового будинку.

В будинку знаходився чоловік, він не постраждав.

"Також удар прийшовся в землю неподалік приватного обійстя, що спричинило загоряння сухої трави на площі 1 га. Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки 13 ДПРЧ. Загиблих та травмованих немає", - йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Житомирській області.

Нагадаємо, на Житомирщині поліція вилучила у водія незаконні боєприпаси.

