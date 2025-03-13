На Житомирщині водій загинув у подвійній ДТП, яку він сам і влаштував

На автодорозі Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський сталася смертельна ДТП. Загинув водій, який влаштував аварію.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

"Водій автомобіля BMW X5, 35-річний місцевий житель, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автоцистерною DAF. Після цього некерований автомобіль влетів у вантажівку Mercedes", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП водій кросовера загинув на місці події.

Наразі триває встановлення всіх причин та обставин у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Нагадаємо, на Закарпатті п'яний 16-річний хлопець на мотоциклі на смерть збив людину.

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