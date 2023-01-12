На Житомирщині застосують аварійні відключення електроенергії: що сталося

Графіки не діють.
У четвер, 12 січня, в Житомирській області будуть застосовуваи аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомили в "Житомиробленерго".
В обленерго наголошують, що аварійні обмеження світла в регіоні вводять вимушено. Адже перевищено ліміт споживання.
"За розпорядженням НЕК "Укренерго" в Житомирській області введені аварійні обмеження. Такий вимушений крок пов’язаний із перевищенням поточного споживання електроенергії понад ліміт, наданий НЕК "Укренерго" для нашої області", - йдеться у повідомленні.
Саме тому укладені на ранок графіки погодинних відключень тимчасово не діють.
Нагадаємо, від 1 січня Україна імпортує невеликі обсяги електроенергії із європейських країн. У Міненерго розраховують, що постачання збільшуватиметься. Обсяги постачання залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків.
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