На Житомирщині затримали нелегалів з Пакистану та Бангладеш (фото, відео)

Прикордонники затримали у Житомирській області мігрантів з Пакистану та Бангладеш, яким допомагали білоруські прикордонники.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"До таких провокацій прикордонники України спільно з іншими правоохоронними органами готувались ще від минулого року, хоч найбільше потерпають від цього країни ЄС. Неодноразово наголошувалося, що суміжна країна може в будь-який момент направити потоки мігрантів в напрямку України. Примітно, що мігрантам активно в незаконних подорожах сприяють білоруські прикордонники та правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час виконання завдань військовослужбовці Державної прикордонної служби помітили доріжку слідів, що вела з території Білорусі і відразу виявили та зупинили шістьох іноземців. Як надалі з’ясувалось, вони громадяни Пакистану та Бангладеш.

Затримані чоловіки розповіли, що територією Білорусі їх до кордону з Україною на автомобілі довезли особи у військовій формі, вони припускають, що це були представники прикордонної служби Білорусі. Далі мігрантам вказали в якому напрямку вони мають прямувати.

"Поряд з цим, також перебуваючи в Білорусі, вони контактували з представниками правоохоронних органів, які організовували їх незаконний маршрут і які наказали їм після незаконного перетину державного кордону зателефонувати та повідомити про своє місцеперебування. Це підтверджується і переписками в месенджерах в телефонах іноземців. Зі слів мандрівників, до цього вони безуспішно намагалися потрапити до Польщі, теж за сприяння білоруських правоохоронців", - розповіли деталі українські прикордонники.

Наразі із затриманими нелегалами проводяться відповідні заходи перевірки та встановлюються всі обставини спроби незаконного перетину кордону та хто сприяв їм у такій "подорожі".

Білорусь та криза мігрантів в ЄС 2021 року

Восени 2021 року різко виріс потік мігрантів, які намагалися нелегально потрапити до ЄС через Білорусь.

Польща після штурму кордону мігрантів із Білорусі у жовтні добудувала 187-кілометрову стіну на кордоні з РБ.

Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибували до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагала мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції за жорстоке придушення протестів після президентських виборів 2020 року.

Сам Лукашенко звинуватив у кризі з мігрантами Польщу.

Нещодавно Білорусь заявила про виявлення біля польського пункту пропуску тіла іноземця. Польська сторона знає про інцидент і нагадує про регулярні провокації з боку РБ.

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