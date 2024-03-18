На Житомирщині затримали зрадницю, яка допомагала окупантам відстежувати системи ППО

Служба безпеки України затримала рецидивістку, яка намагалася вистежити локації української ППО поблизу Авдіївки. Підозрюваною виявилася місцева мешканка, яка перебувала у розшуку за шахрайство та крадіжки.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці затримали жінку, яка допомагала російським окупантам. Нею виявилася місцева мешканка, яка розвідувала бойові позиції української ППО на Авдіївському напрямку. Вона вже перебувала у розшуку за шахрайство та крадіжки, а щоб уникнути покарання влітку 2023 року втекла до Житомирської області.

“Переховуючись в орендованому будинку, вона активно спілкувалась у чатах російських Телеграм-каналів, де намагалась знайти заробіток. Таким чином зловмисниця потрапила у поле зору російської спецслужби. Згодом її дистанційно завербував кадровий співробітник фсб, особу якого встановлено Службою безпеки. За його вказівкою агентка відновила своє спілкування з колишніми односельцями на Донеччині, щоб “втемну” одержувати від них “потрібну” інформацію. Зрадниця під виглядом побутових розмов по телефону намагалась дізнатися про факти роботи української ППО під час повітряних атак рашистів. У разі “підтвердження”, вона далі розпитувала щодо орієнтовного базування вогневих позицій зенітно-ракетних комплексів ЗСУ”, - розповіли в СБУ.

Водночас розвідувальна інформація була потрібна окупантам для “обходу” української протиповітряної оборони на східному фронті. Однак СБУ завчасно викрили російську агентку та поетапно задокументували її злочинні дії та провели заходи щодо убезпечення ППО.

“На фінальному етапі спецоперації фігурантку було затримано у тимчасовому помешканні. Під час обшуку у неї виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ затримала сім’ю зрадників, які на замовлення ФСБ готували ракетні удари по Україні і ховали рештки загиблих росіян під Києвом.

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