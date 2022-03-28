На Житомирщині затримали зрадника, який "зливав" росіянам місця розташування ЗСУ

На Житомирщині затримали зрадника, який "зливав" росіянам місця розташування ЗСУ

Вороги пообіцяли чоловікові грошову винагороду.

На Житомирщині нацгвардійці затримали зрадника, який "зливав" ворогу місце розташування та позиції українських військових.

Про це повідомляє Національна гвардія України у Фейсбук.

"У ході відпрацювання одного з районів Житомирщини нацгвардійці затримали раніше судимого громадянина, який вивчав місце розташування та позиції наших військових", — йдеться у повідомленні.

Після затримання зрадник розповів, що домовився з представниками країни агресора, які хотіли, аби чоловік надавав їм інформацію про розташування бойових позицій та блокпостів українських захисників, за що окупанти обіцяли зраднику грошову винагороду.

Військовослужбовці передали затриманого співробітникам поліції для подальшого з’ясування обставин.

Нагадаємо, патрульна поліція затримала коректувальника вогню, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль по об'єктах критичної інфраструктури Львова.

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