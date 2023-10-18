На Житомирщині згоріла пам'ятка культури біля палацу Терещенків: фото, відео

Громадська діячка Олена Терещенко заявила про навмисний підпал і вказала на ймовірних винуватців.

У ніч проти 18 жовтня у селищі Червоне на Житомирщині внаслідок пожежі повністю вигоріла пам’ятка архітектури 19 століття на території Палацу Терещенків, яка при радянській владі виконувала функції “будинку культури”.

Про це повідомила громадська діячка Олена Терещенко, дружина колишнього мера Глухова Мішеля Терещенка — українсько-французького бізнесмена та нащадка роду знаменитих українських промисловців і меценатів.

Чому є підозра про підпал

Олена Терещенко вважає, що пожежа не випадково сталася після прийняття Господарським судом Житомирської області рішення щодо повернення “протиправно захопленого Палацу Терещенків до державної власності”. Раніше в цих історичних будівлях господарювали священники Московського патріархату.

Будівля поблизу палацу Терещенків до пожежі / Фото: Facebook-сторінка Червоне Туристичне

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“Московські попи не можуть змиритися із втратою вкраденого ним Палацу Терещенків та подали апеляцію, сподіваючись на свої потужні зв‘язки. А це так… всього лише “маленьке попередження”, що може статися також і з самим Палацом”, - висловила свою думку громадська діячка.

Олена Терещенко вимагає у правоохоронних органів оперативного та всебічного розслідування “цього підпалу”, а також вжиття заходів для охорони самого Палацу Терещенків та всіх його споруд, що мають охоронний статус.

Фонтан "Три грації" біля палаючої будівлі / Фото: Facebook-сторінка Червоне Туристичне

“Неймовірно боляче і за відомий фонтан “Три грації”, який був переміщений від центрального входу Палацу Терещенків до даної будівлі, сподіваємося, що його можна буде відновити”, - написала вона.

Що повідомили пожежники

В управлінні ДСНС Житомирської області повідомили, що у вівторок, 17 жовтня, о 20:45 по лінії “101” надійшло повідомлення про пожежу в будівлі колишнього клубу в смт Червоне Бердичівського району.

Вогонь повністю охопив двоповерхову будівлю біля палацу Терещенків / Фото: Facebook-сторінка Червоне Туристичне

“На момент прибуття рятувальників ДСНС до місця події з'ясувалося, що вогнем повністю охоплена покрівля двоповерхової напівзруйнованої недіючої будівлі колишнього будинку культури”, - повідомили рятувальники, уточнивши, що на гасіння пожежі від ДСНС залучено 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу, а також для підвозу води - трактор від цукрового заводу.

“О 22:35 пожежу локалізовано, о 00:40 — ліквідовано. Внаслідок події ніхто не постраждав. Вогнем знищена покрівля та пошкоджена будівля. Причина пожежі встановлюється. До пам'яток культурної спадщини будівля не відноситься”, - йдеться у повідомленні.

На Житомирщині згоріла пам'ятка культури біля палацу Терещенків

Як раніше повідомляли ЗМІ, наприкінці серпня 2023 року суд повернув державі палац Терещенків, забравши його в УПЦ МП.

Нагадаємо, Верховна Рада упродовж цього тижня може розглянути в першому читанні урядовий законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою (РПЦ).

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