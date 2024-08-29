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На Житомирщині жінка біля церкви агітувала за Путіна та Росію: як це закінчилось

На Житомирщині жінка біля церкви агітувала за Путіна та Росію: як це закінчилось

Жінка повторювала російську пропаганду / Фото: ТСН.ua

На суді жінка провину визнала.

У Житомирській області до 2 років пробаційного нагляду засудили пенсіонерку, яка біля території церкви прославляла Путіна та Росію

Про це йдеться у вироку Брусилівського районного суду Житомирської області

За даними суду, інцидент стався поблизу Свято-Миколаївського храму ПЦУ. Там місцева жителька у розмові з односельчанами почала агітацію за Путіна та Росію. Жінка заперечувала окупацію України та військові злочини російських окупантів. Підсудна доводила односельчанам, що у тому, що росіяни вбивають українців "винна Україна та Верховна Рада". Вона заявляла, що діти в Україні гинуть від "рук українських загарбників", а "Росія є могутньою та сильною і володіє величезним воєнним потенціалом". 

На суді жінка провину визнала та заявила, що "перебуває на обліку у лікаря психіатра, де періодично проходить лікування. Щиро розкаюється у вчиненому та просить суворо не карати". 

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 436-2 КК України та присудив 2 роки пробаційного нагляду. 

Також щодо неї будуть застосовані "примусові заходи медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку за місцем її проживання". 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, священник УПЦ МП і співробітник Укрзалізниці готували удари по ешелонах ЗСУ.

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