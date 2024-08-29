На Житомирщині жінка біля церкви агітувала за Путіна та Росію: як це закінчилось

На суді жінка провину визнала.
У Житомирській області до 2 років пробаційного нагляду засудили пенсіонерку, яка біля території церкви прославляла Путіна та Росію.
Про це йдеться у вироку Брусилівського районного суду Житомирської області
За даними суду, інцидент стався поблизу Свято-Миколаївського храму ПЦУ. Там місцева жителька у розмові з односельчанами почала агітацію за Путіна та Росію. Жінка заперечувала окупацію України та військові злочини російських окупантів. Підсудна доводила односельчанам, що у тому, що росіяни вбивають українців "винна Україна та Верховна Рада". Вона заявляла, що діти в Україні гинуть від "рук українських загарбників", а "Росія є могутньою та сильною і володіє величезним воєнним потенціалом".
На суді жінка провину визнала та заявила, що "перебуває на обліку у лікаря психіатра, де періодично проходить лікування. Щиро розкаюється у вчиненому та просить суворо не карати".
Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 436-2 КК України та присудив 2 роки пробаційного нагляду.
Також щодо неї будуть застосовані "примусові заходи медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку за місцем її проживання".
Нагадаємо, священник УПЦ МП і співробітник Укрзалізниці готували удари по ешелонах ЗСУ.
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