На Житомирщині жінка біля церкви агітувала за Путіна та Росію: як це закінчилось

У Житомирській області до 2 років пробаційного нагляду засудили пенсіонерку, яка біля території церкви прославляла Путіна та Росію.

Про це йдеться у вироку Брусилівського районного суду Житомирської області

За даними суду, інцидент стався поблизу Свято-Миколаївського храму ПЦУ. Там місцева жителька у розмові з односельчанами почала агітацію за Путіна та Росію. Жінка заперечувала окупацію України та військові злочини російських окупантів. Підсудна доводила односельчанам, що у тому, що росіяни вбивають українців "винна Україна та Верховна Рада". Вона заявляла, що діти в Україні гинуть від "рук українських загарбників", а "Росія є могутньою та сильною і володіє величезним воєнним потенціалом".

На суді жінка провину визнала та заявила, що "перебуває на обліку у лікаря психіатра, де періодично проходить лікування. Щиро розкаюється у вчиненому та просить суворо не карати".

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 436-2 КК України та присудив 2 роки пробаційного нагляду.

Також щодо неї будуть застосовані "примусові заходи медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку за місцем її проживання".

Вирок суду

Нагадаємо, священник УПЦ МП і співробітник Укрзалізниці готували удари по ешелонах ЗСУ.

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