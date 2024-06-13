На Житомирщині жінка програла у казино гроші, які зібрали з батьків усього класу на випускний

Жінка запевняла, що стала жертвою шахраїв, проте інші батьки їй не повірила. Поліція встановила, що вона "спустила" кошти на онлайн-казино.

На Житомирщині 35-річна жінка зібрала у батьківського комітету гроші на святкування випускного 9-го класу та програла їх у казино

Про це пише поліція Житомирської області.

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За словами правоохоронці жінка була учасницею батьківського комітету 9 класу одного з ліцеїв міста. Іншим батькам вона заявила, що візьме на себе організацію випускного свята для дітей. Для цього надала реквізити особистої банківської картки, на яку батьки випускників робили перекази коштів.

Однак за тиждень після початку збору жінка поскаржилася, що стала жертвою шахраїв. Мовляв, до її банківського рахунку було отримано несанкціонований доступ та всі гроші, зібрані на свято, зникли.

Проте інші батьки не повірили таким сумнівним запевненням, тож вони вирішили звернутися до правоохоронців. Поліцейські з’ясували, що кошти з банківського рахунку жінки були використані для гри в онлайн-казино.

Шахрайка зізналася, що таким чином вирішила заробити. Загальна сума завданих жінкою збитків перевищує 11 тисяч гривень. За скоєне їй загрожує штраф або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років.

Раніше повідомлялося, що у Києві банкір зі спільниками вкрали з рахунка клієнтки 169 тисяч доларів.

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