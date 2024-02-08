На Житомирщині жінка вигадала групове зґвалтування: суд її покарав

Жінка провину визнала та співпрацювала зі слідством.
У Житомирській області до іспитового терміну засудили жінку, яка заявила до поліції про групове зґвалтування. Під час слідства вона визнала, що вигадала це.
Про це йдеться у вироку Черняхівського районного суду Житомирської області.
За даними суду, у січні 2019 року жінка звернулась до поліції та повідомила про те, що її зґвалтували двоє чоловіків. Вона повідомила, що знайомі зв'язали її, занесли до будинку та по черзі зґвалтували.
Уже у серпні 2019 року у судовому залі жінка заявила, що один із чоловіків її не ґвалтував, а секс був за взаємної згоди, оскільки вони тоді були у стосунках.
Тоді жінці оголосили підозру через неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднаного з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині.
30 січня 2024 року підсудна уклала угоду зі слідством, в якій визнала свою провину. Жінку суд визнав винною за ч. 2 ст. 383 КК України та засудив до 1 року іспитового терміну.
Нагадаємо, у Житомирі до 2 років і 3 місяців покарали чоловіка, який показував продавцям свій статевий орган, розгромив магазин і відділ поліції.
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