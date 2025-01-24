На Житомирщині жінка знущалася з власної дитини: що їй загрожує

Наразі 10-річний хлопчик перебуває у медичному закладі, де з ним працюють психологи.

Поліцейські Житомирщини повідомили про підозру жінці, яка знущалася з власної дитини. Обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне місцевій мешканці загрожує до одного року виправних робіт.

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

"У селі Копищі Олевської громади 52-річна мати знущалась з 10-річного сина. Поліцейські встановили, що 5 вересня 2024 року між жінкою та її сином виникла суперечка. Коли матері забракло слів, аби довести свою думку, вона почала лупцювати хлопчика. Вона штовхнула його на ліжко та декілька разів вдарила по різних частинах тіла. Після чого, взяла шкіряний пасок та почала придушувати дитину", — розповіли у поліції.

Що з хлопчиком

На щастя, хлопчик не зазнав тяжких наслідків для здоров’я.

Сцену насильства зафіксував на відео сусідський хлопчина, який в той момент гостював у товариша.

Наразі хлопчик перебуває у медичному закладі, де з ним працюють психологи.

Що загрожує жінці

22 січня правоохоронці оголосили 52-річній жінці про підозру за умисне завдання ударів, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи строком до двохсот годин, або виправні роботи строком до одного року.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті. Процесуальне керівництво у справі здійснює Олевський відділ Коростенської окружної прокуратури.

Нагадаємо, в Білій Церкві під Києвом старшокласники влаштували знущання з 12-річної дівчинки. Мережа гуде від обурення, адже підлітки демонстрували неймовірну жорстокість щодо дівчинки – били ногами, бризкали газом, насміхалися з бідолашної і все це фільмували на відео.

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