На Житомирщині зіштовхнулись два навчальних літаки, загинули троє пілотів: у Повітряних силах повідомили деталі

На Житомирщині 25 серпня сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що усі троє пілотів, на жаль, загинули.

"Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний Juice. Висловлюємо співчуття рідним загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас. Також просимо обережно та з розумінням ставитись до термінів оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

ДБР розпочало розслідування

Причини катастрофи встановлюються.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, здійснюється огляд місця події, допитуються свідки, призначено комплекс експертиз, які будуть проведені у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ДБР.

Нагадаємо, на Донеччині у бою трагічно загинув депутат Київради Сергій Ільницький.

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