На Житомирщині зіштовхнулись два навчальних літаки, загинули троє пілотів: у Повітряних силах повідомили деталі

Літаки зіштовхнулися під час виконання екіпажами бойового завдання.
На Житомирщині 25 серпня сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що усі троє пілотів, на жаль, загинули.
"Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний Juice. Висловлюємо співчуття рідним загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас. Також просимо обережно та з розумінням ставитись до термінів оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.
ДБР розпочало розслідування
Причини катастрофи встановлюються.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, здійснюється огляд місця події, допитуються свідки, призначено комплекс експертиз, які будуть проведені у кримінальному провадженні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ДБР.
Нагадаємо, на Донеччині у бою трагічно загинув депутат Київради Сергій Ільницький.
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