На Житомирщині зіткнулися автомобіль і маршрутка: перші подробиці смертельної ДТП (фото)

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини, що призвели до ДТП.

Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та маршрутного автобуса сталася неподалік селища Новогуйвинське Житомирського району. Від отриманих травм загинув водій легковика, четверо пасажирів автобуса з тілесними ушкодженнями доправлені до медичних закладів.

Про це повідомили в поліції Житомирської області.

"Водій автомобіля Volkswagen Caddy, 61-річний житомирянин, рухаючись у напрямку обласного центру, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним автобусом під керуванням 63-річного жителя м. Житомира. Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці пригоди. Троє пасажирок автобуса з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані до медичних закладів Житомира. Ще один пасажир автобуса, 47-річний житомирянин, був доправлений до лікарні для медичного обстеження, йому призначили амбулаторне лікування", - повідомили деталі аварії в поліції.

Фото: ГУНП в Житомирській області

Наразі правоохоронці встановлюють всі причини та обставини смертельної ДТП.

Нагадаємо, на Київщині в місті Обухів водій Mercedes на смерть збив 34-річну жінку. Місцева мешканка бігла через дорогу в темряві, ще й у невстановленому місці.

На Прикарпатті у ДТП постраждали 14 людей

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