На Житомирщині зіткнулися два мікроавтобуси, є жертви: кадри з місця ДТП

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини, що призвели до ДТП.

В Коростенському районі Житомирщини сталася ДТП – зіткнулися два мікроавтобуси. Внаслідок цього троє людей загинули, шестеро травмовані.

Про це повідомили в поліції Житомирської області.

Попередньо встановлено, що на трасі "Київ-Ковель" 45-річний водій Volkswagen, прямуючи в напрямку Рівненської області, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Renault Trafic під керуванням 31-річного жителя Рівненщини, що рухався в напрямку м. Києва.

Фото: ГУНП в Житомирській області

"Двоє пасажирів Volkswagen від отриманих травм загинули на місці. Водія з травмами було доправлено до лікарні. На жаль, під час надання медичної допомоги він помер. Ще двоє пасажирів цього ж автомобіля отримали травми та були доправлені до місцевої лікарні", - йдеться в повідомленні поліції.

Також травм зазнали четверо пасажирів Renault Trafic. Усіх їх госпіталізували. Зафіксовані всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Слідство триває.

Нагадаємо, на Київщині в місті Обухів водій Mercedes на смерть збив 34-річну жінку. Місцева мешканка бігла через дорогу в темряві, ще й у невстановленому місці.

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