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На Житомирщині знайшли мертвими 11-місячну дівчинку та 5-річного хлопчика: подробиці трагедії

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Житомирщині знайшли мертвими 11-місячну дівчинку та 5-річного хлопчика: подробиці трагедії

Фото: pixabay.com

За даними слідства, мати дітей була нетверезою.

У селі Яруні Житомирської області у вівторок, 14 лютого, під час пожежі загинуло двоє дітей - 11-місячна дівчинка та 5-річний хлопчик. 

Про це повідомили в ДСНС Житомирської області та поліції Житомирщини

Пожежа у житловому будинку спалахнула 14 лютого орієнтовно о 16:00. У помешканні жила багатодітна родина. На той момент батько пішов до магазину, а мати спала у кімнаті. 

Під час пожежі 35-річна жінка забрала свого 4-річного сина та вибігла із будинку, ще одна старша дитина на той момент перебувала не в дома. Згодом жінка повідомила рятувальникам, що в будинку перебуває ще двоє маленьких дітей. У ДСНС зазначили, що вони намагались врятувати малечу, проте ті уже були мертвими. 

Під час медичного огляду в 35-річної матері дітей виявили алкогольне сп'яніння. 

Рятувальники зазначили, що причиною пожежі могло стати те, що діти грались у ліжку з сірниками. 

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) КК України. 

Нагадаємо, у селищі Дніпровське, що в Дніпропетровській області, 33-річна жінка з 3-річною дитиною загинули в пожежі у власному будинку. 37-річний чоловік отримав численні опіки тіла та дивом залишився живий.

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Дата публікації
Перегляди
975
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