На Житомирщині знайшли мертвою 26-річну вагітну жінку, яка зникла разом із чоловіком: фото

На Житомирщині знайшли мертвою 26-річну вагітну жінку, яка зникла разом із чоловіком: фото

У подружжя залишилось двоє дітей.

У с. Парипси Попільнянської громади Житомирської області у суботу, 11 грудня, знайшли тіло вагітної жінки. Вона ще 4 грудня разом із чоловіком пішла на рибалку. Після цього подружжя зникло.

Про це повідомили в ДСНС у Житомирській області.

Пошуки зниклого подружжя тривали кілька днів. Тіло 31-річного чоловіка знайшли напередодні. 26-річну жінку виявили у водоймі 11 грудня о 12:20 рятувальники, які прочісували сільську водойму. Працівнику ДСНС вдалось зачепити на риболовний гачок верхній одяг загиблої.

Водолази підняли тіло жінки на поверхню. Причини трагедії розслідує поліція.

ДСНС у Житомирській області

Нагадаємо, 4 грудня подружжя пішло на воду у човні і не повернулися. Вдома у них залишилося двоє дітей. Дві доби малі сиділи у голоді і холоді, поки старша дівчинка спромоглася вилізти у вікно і повідомити родичам про зникнення батьків. На воді рятувальники знайшли перекинутий човен.

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