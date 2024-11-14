На Житомирщині викрили експодатківця,який отримував зарплату, вдаючи з себе військового

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику одного з управлінь ГУ Державної податкової служби в Житомирській області. Він протягом двох років незаконно отримував середньомісячну зарплату, вдаючи з себе захисника.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У червні 2022 року податківець уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади, але так і не з’явився на службу. Цей факт дозволив йому залишитися вдома, не виконуючи службових обов’язків, і при цьому отримати зарплату в розмірі 700 тисяч гривень.

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Наразі чиновника звільнено з посади, а йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відшкодування державі завданих збитків.

Досудове розслідування триває. Також буде оцінено дії посадовців ГУ ДПС, які не перевірили, чи дійсно підозрюваний проходив службу у добровольчому формуванні.

Нагадаємо, ДБР викрило схему уникнення мобілізації в Донецькому суді.

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