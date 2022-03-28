На Житомирському напрямку ЗСУ продовжують контрнаступальні дії - Жирнов

Просування російських військ у напрямку Броварів теж успіху не дало.

На Житомирському напрямку ЗСУ продовжують контранступальні дій. Вибили ворога з міста Ірпінь. Місто Макарів продовжують контролювати наші Збройні сили.

Про це повідомив голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов у зведенні за тиждень, оприлюдненому ввечері 28 березня.

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На Вишгородському напрямку Збройні сили України не допустили просування військ в бік Києва та стійко утримують визначені рубежі.

Просування російських військ у напрямку Броварів успіху не дало. Окупанти понесли втрати та змушені були відступити.

За тиждень ДСНС:

166 вибухонебезпечних предметів знешкодили на 7,4 гектарах територій.

Із 28 березня:

починають працювати школи онлайн;

на мапі у застосунку "Київ цифровий" позначено вже 1376 підприємств, які працюють.

Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати свої війська біля Києва. Вони намагаються оточити українську столицю.

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