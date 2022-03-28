На Житомирському напрямку ЗСУ продовжують контрнаступальні дії - Жирнов

Просування російських військ у напрямку Броварів теж успіху не дало.
На Житомирському напрямку ЗСУ продовжують контранступальні дій. Вибили ворога з міста Ірпінь. Місто Макарів продовжують контролювати наші Збройні сили.
Про це повідомив голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов у зведенні за тиждень, оприлюдненому ввечері 28 березня.
На Вишгородському напрямку Збройні сили України не допустили просування військ в бік Києва та стійко утримують визначені рубежі.
Просування російських військ у напрямку Броварів успіху не дало. Окупанти понесли втрати та змушені були відступити.
За тиждень ДСНС:
166 вибухонебезпечних предметів знешкодили на 7,4 гектарах територій.
Із 28 березня:
- починають працювати школи онлайн;
- на мапі у застосунку "Київ цифровий" позначено вже 1376 підприємств, які працюють.
Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати свої війська біля Києва. Вони намагаються оточити українську столицю.
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