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На Житомирському напрямку ЗСУ продовжують контрнаступальні дії - Жирнов

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На Житомирському напрямку ЗСУ продовжують контрнаступальні дії - Жирнов

Facebook/Київська міська адміністрація

Просування російських військ у напрямку Броварів теж успіху не дало.

На Житомирському напрямку ЗСУ продовжують контранступальні дій. Вибили ворога з міста Ірпінь. Місто Макарів продовжують контролювати наші Збройні сили.

Про це повідомив голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов у зведенні за тиждень, оприлюдненому ввечері 28 березня. 

На Вишгородському напрямку Збройні сили України не допустили просування військ в бік Києва та стійко утримують визначені рубежі.

Просування російських військ у напрямку Броварів успіху не дало. Окупанти понесли втрати та змушені були відступити.

За тиждень ДСНС:

166 вибухонебезпечних предметів знешкодили на 7,4 гектарах територій.

Із 28 березня:

  • починають працювати школи онлайн;
  • на мапі у застосунку "Київ цифровий" позначено вже 1376 підприємств, які працюють.

Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати свої війська біля Києва. Вони намагаються оточити українську столицю. 

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