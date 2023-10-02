"На зло дружині", "ми – братські народи": зрадник з Рівненщини навів ракети РФ на рідне місто

За співпрацю з ворогом та держзраду чоловік отримав 12 років позбавлення волі і тепер просить РФ забрати його на обмін. Щоправда, говорити російською він не вміє.

Український журналіст і блогер Володимир Золкін, який зазвичай бере інтерв'ю в полонених окупантів, "змінив спеціалізацію" і поспілкувався зі зрадником, який коригував ракетний удар по місту Сарни на Рівненщині.

Відео опубліковано в youtube-каналі Володимира Золкіна.

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29-річний зрадник Олександр Шкатов – житель міста Сарни, по якому і наводив російські ракети. До війни працював експедитором на хлібозаводі. Має семирічну дитину.

За навідництво та держзраду чоловік отримав 12 років позбавлення волі, один з яких він вже провів у в’язниці. Шкатов пішов на інтерв'ю, щоб попросити окупантів забрати його на обміню

Зауважимо, що на інтерв'ю Шкатов відмовився говорити російською, бо мовляв погано її знає. Водночас, судячи з його відповідей, українську зрадник знає теж не дуже добре.

"Здав" ціль ворогу на зло дружині

Колаборант зізнався, що "здав" ворогові координати військової частини міста Сарни, по якій потім прилетіла російська ракета

"Я подзвонив своїй дружині і сказав, що це я навів. Я в цей час з дружиною розлучався, і коли впала ракета по військовій частині у Сарнах я подзвонив і сказав, що це по моїй наводці. Я так виходить, що вихвалявся. Я тоді на зло хотів зробити дружині. Я був на взводі", – каже Шкатов (цитату подаєм без змін).

"Негативно налаштований до держави Україна"

Проте проблеми у сім'ї – не єдина причина держзради. Колаборант розповів, що негативно налаштований до української влади та має проросійські настрої. Також йому не подобаються ціна на газ та електрику в Україні, "відсутність стабільності", та проєвропейський курс нашої держави.

"Бо українці ближе до росіян. Це на даний час ми воюємо з ними, а до того ми були разом скільки років? Якщо так брать, то ми ж создали Росію при Володимирі Великому. Україна — це Русь, Іван Грозний – Рюрикович. Ми – братські народи. В мене там є рідні – брати, сестри. Я там (в Росії. – Ред.) був, мені там подобається. Чому я должен...", – говорить колаборант (цитату подаєм без змін).

"Я став за комуністів, за соціалістів, мені більше їхня ідеологія (подобається. – Ред.), а не капіталізма. Росія хоче захистити свій народ від європейського", – продовжив він.

Влітку 2021 року Шматов встановив контакт з особою, яка була представником партії Жириновського "ЛДПР".

"Мені пред’явили, що я переписувався з партією Мураєва, але то оказалася партія Жириновського. Я здав їм координати військової частини, по якій впала ракета. Я повідомив, де находиться військова частина", – зазначає зрадник з Рівненщини.

Як відреагували рідні

За словами зрадника, рідні, які проживають в Україні, до його позиції ставляться негативно.

"Тато тут (в Україні. – Ред.). Брати, сестри, кумовья. Негативно поставилися. Я один (зі такими поглядами. – Ред.)", – каже навідник ворожих ракет.