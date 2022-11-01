На зміну "бойовим комарам" прийшли українські диво-безпілотники: Путін ляпнув чергову дурницю про атаки суден Україною

Російський президент Путін вчергове збентежив суспільство своїми заявами. Так, він заявив, що РФ призупинила "зернову угоду", бо Україна "довбає" безпілотниками кораблі.

Відео заяви Путіна виклали в Мережі.

"Ці безпілотники – і підводні, і повітряні безпілотники – вони частково йшли у коридорі, яким вивозиться зерно з України. І таким чином вони створили загрозу і для наших кораблів, які мають гарантувати безпеку вивезення зерна, і для цивільних суден, які цим займаються. А ми зобов'язалися забезпечити цю безпеку. А якщо – ви мене вибачите за простоту виразів – якщо Україна довбає по цих судах? Винні ми. Так само, як усі зараз там тріскотять із приводу того, що робить Росія, не згадуючи про те, чим це спричинено. А спричинено це створенням загрози для цього гуманітарного коридору", - сказав Путін.

Він додав, що такі українські БпЛА становлять загрозу для кораблів РФ, і для цивільних суден, а мовляв, Росія зобов'язалася забезпечити безпеку цих суден.

"Ми не говоримо про те, що ми припиняємо свою участь у цій операції, ні, ми говоримо про те, що ми зупиняємо. Одним із організаторів цієї роботи був генеральний секретар ООН, і співробітники ООН беруть активну участь у цій роботі, за що ми їм вдячні, безумовно. Але нехай тоді вони проведуть роботу з Україною – Україна має гарантувати, що загроз для цивільних суден та для суден забезпечення Росії не створюватиметься. Це ж не жарти. Цей підводний апарат – 6 метрів завдовжки, на мою думку, 500 тонн там вибухівки. Потрапить там ні від зерна, ні від корабля нічого не залишиться. А винні будемо ми", - сказав Путін.

Слід додати, що за технічними характеристиками в 6-метрові безпілотники важко вмістити 500 тонн вибухівки, тож заяви Путіна про такі українські БпЛА викликають великі сумніви.

Нагадаємо, що Путін заявив, що РФ готова почекати на мирні переговори з Україною та назвав це "доброю волею". Він також поскаржився, що з ним ніхто не хоче домовлятись.

Читайте також: