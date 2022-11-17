На зміну "комарам і кажанам" прийшли "бойові діти" під наркотою: в РФ вигадали нову маячню (відео)

Російські розвідники повідомляють, що воюють в Україні з підлітками.

Російські окупанти продовжують вигадувати маячню про події на передовій. Розвідники окупантів повідомили про підрозділ підлітків в ЗСУ, які воюють, перебуваючи під наркотиками.

Відео розповіді окупанта про це з'явилося в Мережі.

Так, боєць спецпризначення ГУР РФ розповідає, що на передовій воюють підлітки.

"Зараз на передовій в ДРГ підрозділи "малоліток" - підлітків років 14-ти. Є такі групи, зустрічалися. Судячи з того, як вели бій, вони були під наркотиками, оскільки витримували потрапляння кулі в "альфа-зону", - розповідає російський спецпризначенець.

За його словами, після важкого поранення українські підлітки вставали і йшли в бій далі. На його думку, на дітей вплинула українська пропаганда, а підрозділи підлітків із ЗСУ з'явилися на передовій близько 2 місяців тому.

Нагадаємо, що представник України в ООН Сергій Кислиця висміяв висловлювання Медведєва про боротьбу з "верховним правителем пекла". Дипломат припустив, що наступного разу Росія запросить засідання ООН, щоб провети сеанс екзорцизму.

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