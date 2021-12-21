На зміну лютим морозам прийдуть "плюси": синоптикиня розповіла, коли в Україні зміниться погода

На зміну лютим морозам прийдуть "плюси": синоптикиня розповіла, коли в Україні зміниться погода

На півдні вдень повітря прогріється до 7° тепла.

До 24 грудня в Україні тріщатимуть морози, а вихідними, 25-26 грудня, прийде потепління з рясними опадами.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Морозне арктичне повітря протримається в Україні до п'ятниці, потім градуси поповзуть угору, вихідними - аж до відлиги та навіть невеликих "плюсів"", - написала вона та додала, що потепління прийде з мокрим снігом і дощем.

Діденко також попередила метеозалежних людей звернути увагу на таку зміну погоди.

Своєю чергою в Укргідрометцентрі зазначили, що в Україні вихідними, 25-26 грудня, температура вночі становитиме 2-8° морозу, на сході до 11° морозу, у західних областях протягом доби, вночі у південній частині, вдень в Україні від 3° морозу до 3° тепла (на півдні вдень 1-7° тепла).

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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