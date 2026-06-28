На зміну пеклу прийдуть зливи: синоптикиня назвала дату рятівного похолодання в Україні

Новий тиждень принесе в Україну екстремальні температури до 38 градусів / © Associated Press

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Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з аномальної спеки до +38°C, яка охопить переважно західні та центральні регіони. Суттєве зниження температури повітря відбудеться лише 2 та 3 липня завдяки приходу атмосферного фронту зі зливами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температурні рекорди та географія спеки

У понеділок, 29 червня, найвищі температурні показники зафіксують у західних областях України, де повітря прогріється до рекордних +38°C. У північних, центральних та південних регіонах стовпчики термометрів покажуть від 29 до +35°C. Найбільш стриманою термічна палітра виявиться на сході країни, де очікується комфортніша погода з позначками не вище +29°C.

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Локальні опади в цей день є вкрай малоймовірними для абсолютної більшості українських територій. Лише пізно ввечері короткочасні грозові дощі можуть частково накрити Закарпаття, Волинь та Сумщину. Столицю також очікує суха та спекотна погода з піковою денною температурою близько тридцяти трьох градусів.

Похолодання та порятунок від сонця

Довгоочікуване послаблення екстремальної спеки прогнозується орієнтовно на друге та третє липня по всій території країни. Разом із візитом потужного атмосферного фронту на зміну пекучому сонцю прийдуть рясні зливи з інтенсивними грозами. До того часу синоптикиня радить уникати прямих сонячних променів та переглянути свій щоденний раціон на користь легшої їжі.

Замість крижаної води метеорологиня пропонує рятуватися перевіреними методами, які не завдають різкого шокового удару по організму. Фахівчиня закликає триматися подалі від розпеченого асфальту та активно використовувати найпростіші засоби індивідуального захисту.

«Сильної спеки уникаємо, ховаємося в тінь, подалі від асфальту, поближче до водички, не захоплюємося крижаними напоями, краще зелений чай з м’ятою, віяла, капелюхи, вологі хусточки на шию, легша їжа, пахущі квіти вдома, можна просто свіжу м’яту», — підсумувала Наталка Діденко.

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Нагадаємо, через аномальну спеку в Європі на дорогах почали плавитись світлофори. Температурний рекорд у Європі спровокував колапс на автошляхах кількох країн.

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