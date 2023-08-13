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На Зміїному встановили прикордонний знак України – ексклюзивні кадри від ДПСУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Зміїному встановили прикордонний знак України – ексклюзивні кадри від ДПСУ

Військовослужбовці ДПСУ на острові Зміїний. / Фото: Державна прикордонна служба України

На острові Зміїний в Чорному морі відновлено прикордонний знак України.

Військовослужбовці Держприкордонслужби за підтримки ГУР 12 серпня встановили прикордонний знак на острові Зміїний у Чорному морі. Попередній прикордонний знак знищили російські окупанти.   

Прикордонники показали ексклюзивні кадри встановлення нового знаку.

"Вчора військовослужбовці Ізмаїльського загону за підтримки бійців ГУР МО висадилися на острові Зміїний та встановили на ньому новий прикордонний знак. Попередній – знищили загарбники під час окупації острова", - розповіли у ДПСУ.

Прикордонники встановили знак на острові Зміїний. / ©
Прикордонники встановили знак на острові Зміїний.

Прикордонники наголосили, що наступний знак буде встановлено у звільненому Криму.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов розповів, як відбувалося звільнення острова Зміїний від окупантів у червні 2022 року.

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Ексклюзивні кадри встановлення прикордонного знаку на острові Зміїний 

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Дата публікації
Перегляди
455
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