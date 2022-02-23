На знак солідарності: Бранденбурзькі ворота в Берліні підсвітять кольорами прапору України

Цю ініціативу підтримали також Париж та Лондон.
У Берліні на знак солідарності ввечері 23 лютого Бранденбурзькі ворота підсвітять кольорами прапору України.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Бургомістерка Берліну Франциска Гіффай зазначила, що місто стоїть пліч-о-пліч з Україною.
"Ми підсвічуємо Бранденбургські ворота, щоб надіслати потужний та чіткий сигнал про підтримку вільної та суверенної України. Ми солідарні з українцями, багато берлінців мають українське коріння. Всі ми хочемо зупинити ескалацію і досягти мирного вирішення конфлікту", - сказало вона.
Цю ініціативу підтримали також міста-побратими німецької столиці, зокрема, Париж та Лондон, де теж підсвітять відомі об’єкти.
Нагадаємо, що німецький Фонд захисту клімату і довкілля Stiftung Klima und Umweltschutz MV відмовився від підтримки російського газопроводу "Північний потік-2". Фонд був створений, щоб допомогти проєкту обійти санкції США.
Читайте також:
- "Росія затягує нас у злу гру м'язами": Науседа заявив, що Литва не піде на поступки Путіну
- "Війна в Україні не принесе користі": Ердоган закликав Путіна до діалогу і покликав його якомога скоріше приїхати до Туреччини
- "Зневажає закон і мир в Європі": в Німеччині обіцяють санкції проти Путіна у разі ескалації