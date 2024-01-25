На знищеному Іл-76 мали летіти російські VIP-персони, але останньої миті вони не сіли на борт — ГУР

Після падіння літака Іл-76 під Бєлгородом українська розвідка дізналась, що насправді ним мали летіти російські VIP-персони.

На борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.

Про це розповів речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Радіо Свобода".

"На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася", – каже Юсов.

За інформацією ГУР, російським рятувальникам та ж російська ФСБ не дозволила зробити огляд місця падіння літака.

"Представники російського МНС, які приїхали на місце події, були фактично вигнані представниками ФСБ і військовими, і їм не дали можливість здійснити, згідно з протоколом, огляд місця і локалізацію цієї трощі", – розповів Юсов.

Представник розвідки також каже, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл.

"Відомо з агентурних даних зокрема, що станом на вчора до Білгородського моргу потрапили лише п’ять тіл. Власне, ця кількість відповідає кількості особового складу екіпажу, того самого Іл-76 – того самого літака, який знаходився у складі Військово-космічних сил Росії" – каже він.

Падіння літака Іл-76 під Бєлгородом

В середу, 24 січня, у Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Відповідну інформацію поширили роЗМІ та Міноборони країни-агресорки. За їхніми даними, на борту нібито перебували українські військовополонені, яких перевозили для обміну.

Головне управління розвідки підтвердило, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який так і не відбувся. Однак досі ГУР не має підтвердженої інформації, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

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