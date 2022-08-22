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На зруйнованій окупантами Кременчуцькій ТЕЦ сталася пожежа (фото)

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На зруйнованій окупантами Кременчуцькій ТЕЦ сталася пожежа (фото)

Фото: Віталій Малецький

У Кременчуці під час розбирання завалів на ТЕЦ, яку зруйнували російські окупанти, сталася пожежа.

Загорілися залишки мастила та будівельного сміття.

Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

За його словами, на місці пожежі працюють підрозділи ДСНС. Інформації про постраждалих немає, також невідома і причина займання.

"Під час розбирання завалів на ТЕЦ сталося загоряння залишків мастила та будівельного сміття. На ліквідації пожежі працюють підрозділи ДСНС. Даних про постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються", - написав він. 

Раніше поліцейський показав відео, як рятували людей у перші хвилини після обстрілу РФ "Амстору".

Нагадаємо, у Кременчуці ідентифікували всі фрагменти тіл із ТЦ, досі не знайдено одну зі зниклих безвісти.

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