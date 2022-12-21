На звільненій Херсонщині знайшли ще одне масове поховання: серед жертв — дівчинка-підліток

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що на звільненій частині Херсонщини знайшли ще одне масове поховання мирних українців.

На звільненій частині Херсонщини у селі Правдине знайшли масове поховання жертв російських окупантів.

Про це повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков у Twitter.

"30 листопада у селі Правдине (Херсонська область) було виявлено масове поховання жертв російської окупації: 7 цивільних осіб, серед яких дівчинка-підліток", - розповів Резніков.

Міністр наголосив, що росіяни нехтують 4-ю Женевською конвенцією, яка забороняє насильство над цивільним населенням.

"Вони просто вбивають", - наголосив очільник Міноборони.

Нагадаємо, на звільнених територіях Миколаївської та Херсонської областей пошукові групи виявили 50 місць масових поховань. Українські фахівці вже ідентифікували тіла майже 200 загиблих.

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