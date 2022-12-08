На звільненій території Миколаївщині знайшли тіла трьох закатованих окупантами мирних жителів: подробиці

Окупанти закатували трьох жителів Миколаївської області під час окупації.

На деокупованих територіях Миколаївщини продовжують знаходити сліди звірств російських окупантів. Так, в селі Новопетрівка виявлено тіла трьох мирних мешканців.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Правоохоронці виявили на деокупованій території с. Новопетрівка Широківської ОТГ Баштанського району тіла трьох загиблих внаслідок військової агресії РФ.



"За даними слідства, тіла належать місцевим мешканцям - чоловікам 39-ти, 42-х та 55-ти років.

Згідно з висновками судово-медичних експертів, у загиблих зафіксовані сліди тортур та катувань.

Двоє чоловіків мають вогнепальні поранення", - йдеться у повідомленні.

Зараз тривають слідчі дії з приводу вбивства окупантами жителів Новопетрівки та встановлюються обставини злочину.



За фактом відкрите кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти розстріляли працівників агрофірми та неповнолітню дівчину. Люди перебували у будівлі, яку підірвали російські окупанти.

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