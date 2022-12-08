На звільненій території Миколаївщині знайшли тіла трьох закатованих окупантами мирних жителів: подробиці

Окупанти закатували трьох жителів Миколаївської області під час окупації.
На деокупованих територіях Миколаївщини продовжують знаходити сліди звірств російських окупантів. Так, в селі Новопетрівка виявлено тіла трьох мирних мешканців.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Правоохоронці виявили на деокупованій території с. Новопетрівка Широківської ОТГ Баштанського району тіла трьох загиблих внаслідок військової агресії РФ.
"За даними слідства, тіла належать місцевим мешканцям - чоловікам 39-ти, 42-х та 55-ти років.
Згідно з висновками судово-медичних експертів, у загиблих зафіксовані сліди тортур та катувань.
Двоє чоловіків мають вогнепальні поранення", - йдеться у повідомленні.
Зараз тривають слідчі дії з приводу вбивства окупантами жителів Новопетрівки та встановлюються обставини злочину.
За фактом відкрите кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, на Херсонщині окупанти розстріляли працівників агрофірми та неповнолітню дівчину. Люди перебували у будівлі, яку підірвали російські окупанти.
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