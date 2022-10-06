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На звільненій від росіян Харківщині виявили понад пів тисячі вбитих цивільних

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На звільненій від росіян Харківщині виявили понад пів тисячі вбитих цивільних

Фото: Associated Press

На деокупованій частині Харківської області продовжують знаходити тіла загиблих мирних мешканців.

Станом на 6 жовтня на території області, яку звільнили від армії Росії, знайшли тіла 534 вбитих цивільних українських громадян.

Про це повідомив керівник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

"Ми вже зафіксували і вилучили на деокупованих територіях тіла 534 цивільних, з яких - 226 жінок, 260 чоловіків, 19 дітей (у 13 з них стать не встановлена). 29 людей - це останки, стать наразі не встановлена", - сказав Болвінов.

За його словами, цифра у понад пів тисячі загиблих з урахуванням масового захоронення в місті Ізюм. Там було вилучено 447 тіл.

Болвінов також повідомив, що на деокупованій території області виявили 22 катівні російських окупантів.

Як повідомлялося, після деокупації Харківської області в селі Піски-Радьківські слідчі знайшли жахливу катівню, де утримували полонених - місцевих мешканців, АТОвців та полонених з ЗСУ. Поліції відомі дані військовослужбовців, над якими знущались росіяни. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1532
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