На Миколаївщині автомобіль із дітьми злетів з моста у воду: що відомо

На Миколаївщині шестеро осіб зазнали травм, у тому числі діти — поліцейські встановлюють обставини ДТП у Вознесенському районі за участі позашляховика, який впав з моста в воду.

Про це передає поліція області.

31 травня приблизно о 12:50 у с. Воронівка Вознесенського району автомобіль Mitsubishi Pajero Sport, за попередніми даними, за кермом якого перебував 19-річний хлопець, не впоравшись із керуванням, допустив виїзд за межі мосту з подальшим падінням автомобіля у воду.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири, які перебували у салоні авто — п’ятеро дітей 9, 11, 12 та 15 років, 40-річний чоловік та ймовірний керманич із тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості були доставлені до медичного закладу для обстеження.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Слідчі поліції кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

У ході подальшої перевірки можлива додаткова кваліфікація події.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутися за телефоном: 068-733-12-82 або 102.

