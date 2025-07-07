На Житомирщині 19-річний хлопець зарізав 41-річну родичку-коханку

На Житомирщині 19-річний юнак вбив тітку

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На Житомирщині п’яний 19-річний хлопець зарізав 41-річну родичку.

Про це передає пресслужба Бердичівського міськрайонного суду.

За даними слідства, 19-річний мешканець Бердичева, перебуваючи в орендованій квартирі своєї родички, під час сварки вдарив жінку ножем в груди. У цей час молодик перебував у стані алкогольного спʼяніння. Внаслідок удару вона померла.

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Про скоєне підозрюваний сам повідомив до поліції.

Як уточнює місцеве видання «Субота», зі своєю двоюрідною тіткою підозрюваний підтримував сексуальні стосунки. Сварка почалась в спальні. Потім хлопець пішов на кухню, взяв ножа, і завдав один удар в груди. За інформацією видання, підозрюваний раніше мав проблеми з алкогольною залежністю і лікувався в минулому році в стаціонарі наркологічного відділення.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 днів. Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині ревнивець зарізав свою дружину, а потім наклав на себе руки

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