На Житомирщині чоловік до смерті побив жінку, яку сплутав зі своєю дружиною

Поліція на місці вбивства / © Національна поліція України

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У Житомирській області сталося жахливе вбивство — чоловік увірвався до будинку односельця та забив жінку. З’ясувалося, що зловмисник просто сплутав її зі своєю дружиною, яка пішла з дому.

Про цей випадок повідомили у поліції регіону.

За даними правоохоронців, в одному з приватних будинків у селі Гришківці виявили тіло жінки.

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Під час слідства встановлено, що вона загинула внаслідок травм та затримали підозрюваного у вбивстві.

Попередньо встановлено, що напередодні ввечері в будинку місцевого жителя гостювала компанія, серед яких була і потерпіла. У якийсь момент до оселі увірвався односелець господаря, смикнув жінку та завдав їй ударів по обличчю й голові.

Після цього пішов геть, а учасники застілля продовжили вживати спиртне. Лише зранку вони помітили, що гостя померла.

За висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті 34-річної жительки м. Бердичева стали травми голови.

За попередньою інформацією, він сплутав потерпілу зі своєю дружиною, яка пішла з дому. Відповідно до чинного законодавства, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, на Одещині жінка замовила вбивство рідного брата, бо вони не поділили спадок.