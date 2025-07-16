- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 123
- Час на прочитання
- 1 хв
На Житомирщині 3-річна дівчинка пішла з бабусею в поле і зникла: чим закінчилася історія
Бабуся пішла з трьома внуками до худоби в поле і поки поралася з тваринами — одна дитина зникла.
На Житомирщині зниклу 3-річну дівчинку знайшли у лісі після того, як вона зникла сьогодні пообіді.
Про це передає ДСНС Житомирщини.
Понад 100 людей — рятувальники, поліцейські, кінологи та місцеві мешканці — шукали дитину, яка в селі Мала Чернявка на Житомирщині. Спільними зусиллями було обстежено 50 га території (поля та лісосмуги). До пошуків навіть залучили 4 дрони з тепловізорами.
За словами рідних, дитина перебувала в полі разом із бабусею, але у якійсь момент зникла з її поля зору.
«Туди (у поле — Ред.) вона пішла разом із бабусею та двома іншими дітьми. Доки пенсіонерка поралася з худобою, дитина зникла», — розповіла речниця Нацполіції Житомирщини у коментарі «Суспільному».
Малеча сама добрела аж до лісу, де її знайшли. Дівчинка злякалась від того, що заблукала і заснула.
З нею попрацювали психологи, допомогли заспокоїтись. Медики оглянули — дитина в нормальному стані, госпіталізація не знадобилась.
Раніше повідомлялося, що у Харкові на очах відпочивальників втопилася 12-річна дитина.