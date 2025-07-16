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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Житомирщині 3-річна дівчинка пішла з бабусею в поле і зникла: чим закінчилася історія

Бабуся пішла з трьома внуками до худоби в поле і поки поралася з тваринами — одна дитина зникла.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
На щастя, з дівчинкою все добре.

На щастя, з дівчинкою все добре. / © ДСНС

На Житомирщині зниклу 3-річну дівчинку знайшли у лісі після того, як вона зникла сьогодні пообіді.

Про це передає ДСНС Житомирщини.

Понад 100 людей — рятувальники, поліцейські, кінологи та місцеві мешканці — шукали дитину, яка в селі Мала Чернявка на Житомирщині. Спільними зусиллями було обстежено 50 га території (поля та лісосмуги). До пошуків навіть залучили 4 дрони з тепловізорами.

/ © ДСНС

© ДСНС

За словами рідних, дитина перебувала в полі разом із бабусею, але у якійсь момент зникла з її поля зору.

«Туди (у поле — Ред.) вона пішла разом із бабусею та двома іншими дітьми. Доки пенсіонерка поралася з худобою, дитина зникла», — розповіла речниця Нацполіції Житомирщини у коментарі «Суспільному».

/ © ДСНС

© ДСНС

Малеча сама добрела аж до лісу, де її знайшли. Дівчинка злякалась від того, що заблукала і заснула.

З нею попрацювали психологи, допомогли заспокоїтись. Медики оглянули — дитина в нормальному стані, госпіталізація не знадобилась.

/ © ДСНС

© ДСНС

Раніше повідомлялося, що у Харкові на очах відпочивальників втопилася 12-річна дитина.

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