На Житомирщині двоє військових втекли в СЗЧ, викинувши автомати у посадці

Один із втікачів

На Житомирщині двоє військовослужбовців втекли з військової частини зі зброєю, а потім викинули її у посадці і кинулися навтьоки.

Про це передає Військова служба правопорядку у Збройних силах.

Війдсутність двох бійців виявили під час перевірки особового складу в районі тимчасового розташування підрозділу. Вони самовільно залишили частину зі штатною зброєю.

«У ході проведення розшукових заходів Житомирським ЗВ ВСП спільно з представниками військової частини було встановлено місце перебування та затримано одного військовослужбовця. Зброя при ньому була відсутня. З пояснень затриманого встановлено, що автомати ними залишені у лісосмузі неподалік одного з населених пунктів», — йдеться в повідомленні.

Під час перевірки зазначеної інформації зброю було знайдено та повернуто до військової частини.

Пошуки іншого військовослужбовця-втікача тривають.

Відносно затриманого військовослужбовця слідчим внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 408 КК України (дезертирство).

