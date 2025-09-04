- Дата публікації
На Житомирщині двоє військових втекли в СЗЧ, викинувши автомати у посадці
Одного втікача-дизертира спіймали, а іншого досі шукають.
На Житомирщині двоє військовослужбовців втекли з військової частини зі зброєю, а потім викинули її у посадці і кинулися навтьоки.
Про це передає Військова служба правопорядку у Збройних силах.
Війдсутність двох бійців виявили під час перевірки особового складу в районі тимчасового розташування підрозділу. Вони самовільно залишили частину зі штатною зброєю.
«У ході проведення розшукових заходів Житомирським ЗВ ВСП спільно з представниками військової частини було встановлено місце перебування та затримано одного військовослужбовця. Зброя при ньому була відсутня. З пояснень затриманого встановлено, що автомати ними залишені у лісосмузі неподалік одного з населених пунктів», — йдеться в повідомленні.
Під час перевірки зазначеної інформації зброю було знайдено та повернуто до військової частини.
Пошуки іншого військовослужбовця-втікача тривають.
Відносно затриманого військовослужбовця слідчим внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 408 КК України (дезертирство).
