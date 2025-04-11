На Житомирщині гендиректора лікарні кинули до смітника: що трапилось (фото)

В.о. гендиректора Житомирської багатопрофільної районної лікарні Сергія Демуса кинули до смітника / © скриншот з відео

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У селі Станишівка Житомирської області 10 квітня мітингувальники кинули до смітника в.о. гендиректора багатопрофільної районної лікарні Сергія Демуса. Усе тому, що посадовець підписав наказ про реорганізацію неврологічного відділення, проти чого на мітингу виступали близько 300 пацієнтів та працівників закладу.

Про це повідомляє «Суспільне».

Мітингувальники розповіли, що вимагають скасувати наказ про реорганізацію неврологічного відділення Житомирської багатопрофільної райлікарні, в іншому разі погрожують продовжити протести аж до перекриття доріг.

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Медичний директор лікарні Володимир Ковальчук стверджує, що на нього чиниться тиск, і що він звільниться, якщо неврологічне відділення перепрофілюють або закриють.

«В майбутньому, якщо неврологічне відділення не буде збережене, я буду звільнятися. Тиск на мене продовжується вже більше року. Були накази про звільнення, про догани, які я виграв у суді. І зараз постійно вони тиснуть на мене, щоб я пішов з посади. Одним із методів якраз і є закриття неврологічного відділення», — розповів Ковальчук.

До мітингувальників вийшов Демус, який узявся пояснювати, що неврологічне відділення реорганізовують, аби відкрити нове відділення паліативної допомоги.

«Загальна кількість ліжок, створених в умовах реабілітаційного відділення — 31, в умовах терапевтичного відділення — 20 ліжок терапевтичного профілю, 20 ліжок неврологічного профілю. Усі пацієнти матимуть змогу лікувати будь-яку патологію», — розповів в.о. гендиректора лікарні.

Однак мітингувальники продовжували наполягати на своєму і заявили, що залишать територію медзакладу, допоки наказ про реорганізацію не буде скасовано. Демус сказав, що не може самостійно ухвалити таке рішення, для цього слід зібрати працівників, які ініціювали реорганізацію відділення.

Згодом видання з посиланням на одного з місцевих жителів повідомило, що Демус таки скасував наказ.

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