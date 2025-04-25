На Житомирщині хлопець зґвалтував 8-річну сестру

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На Житомирщині 13-річний підліток зґвалтував свою 8-річну сестру, бо друг попросив надіслати «порно відео з нею». Суд призначив йому покарання.

Про це повідомила пресслужба Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.

Як зазначається, навесні 2023 року, коли підлітку було повних 13 років, він вчинив дії інтимного характеру щодо своєї на той час 8-річної сестри.

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Як зізнався сам неповнолітній, він зробив це на прохання товариша, який запропонував йому гроші за «дорослий відеоконтент» із молодшою сестрою. Свою провину підліток визнав повністю.

Суд постановив застосувати до нього примусові заходи виховного характеру у виді застереження та передавання його під нагляд батька на один рік.

Нагадаємо, у Миколаївській області 36-річний житель Братської територіальної громади зґвалтував 7-річну доньку співмешканки, а щоб дитина не розповіла про це, погрожував їй застосуванням насильства.