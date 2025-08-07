На Житомирщині корови зіпсували міський квітник: дідуся-господаря покарають

У Малині склали протокол на господаря худоби, яка зіпсувала клумби. Фото ілюстративне / © ТСН

У місті Малин Житомирської області на місцевого жителя склали протокол і планують оштрафувати за те, що його корови нищать міські квітники.

Про це передає КП «Екоресурс».

Зазначається, що інспектор з благоустрою склав протокол на власника худоби, яка без нагляду ходить вулицями міста, об’їдаючи квітники, пошкоджуючи сквери та пам’ятні місця. Власнику корів загрожує штраф від 850 до 1750 гривень.

«Власник тварин не погодився з претензіями, проте тепер питання буде вирішуватися в межах чинного законодавства», — йдеться в повідомленні.

Багато користувачів соцмереж закликали владу не карати строго дідуся, адже він і так важко працює біля худоби.

Натомість інші містяни скаржаться, що не все так просто. Насправді, дід має аж 16 корів і тварини неодноразово без нагляду ходили вулицями міста, стверджує Malyn.media.

Цього разу, за словами директора комунального підприємства «Екоресурс» Вадима Сафрончука, йшлося про пошкодження квітів і дерев, висаджених родинами загиблих захисників.

«Було звернення від сімей Героїв. Ми їх опитали, встановили власника корів. Він три дні був відсутній, але щойно з’явився — наш інспектор з благоустрою склав на нього адміністративний протокол», — розповів Сафрончук.

Тепер місцеві комунальники закликають дідуся здати тварин «на м’ясо».

Корови на висадженій пам’ятній алеї (фото: Ніна Льовочкіна, malyn.media)

«Якщо випадки повторяться — будемо фіксувати й складати нові протоколи. Він сам визнав, що це його худоба. Каже, що планує здати тварин на бійню, але ми йому не дуже віримо», — додав директор комунального підприємства.

Раніше житель прифронтового села на Дніпропетровщині, яке РФ ледь не щодня атакує дронами і КАБами, розповів, що не виїжджає, бо не має куди подіти своїх корів.