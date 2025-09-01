- Дата публікації
На Житомирщині лось влаштував смертельну ДТП (фото)
Тварина раптово вибігла на дорогу, а водій не зміг уникнути зіткнення. Автівка з’їхала у кювет.
На 200-му кілометрі автодороги «Київ–Чоп» сталася ДТП — на проїжджу частину раптово вибіг лось.
Про це повідомили у поліції Житомирської області.
«50-річний житель Рівного, який керував автомобілем Hyundai, не встиг уникнути зіткнення з твариною, після чого машина з’їхала в кювет», — йдеться у повідомленні відомства.
Внаслідок аварії загинула 36-річна пасажирка автівки. Інша 40-річна пасажирка дістала тілесні ушкодження — їй надали медичну допомогу без госпіталізації. Водія із зазнаними тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.
Слідство триває.
