На Житомирщині лось влаштував смертельну ДТП (фото)

Тварина раптово вибігла на дорогу, а водій не зміг уникнути зіткнення. Автівка з’їхала у кювет.

Віра Хмельницька
В аварії загинула жінка

В аварії загинула жінка

На 200-му кілометрі автодороги «Київ–Чоп» сталася ДТП — на проїжджу частину раптово вибіг лось.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

«50-річний житель Рівного, який керував автомобілем Hyundai, не встиг уникнути зіткнення з твариною, після чого машина з’їхала в кювет», — йдеться у повідомленні відомства.

На місці аварії

На місці аварії

Внаслідок аварії загинула 36-річна пасажирка автівки. Інша 40-річна пасажирка дістала тілесні ушкодження — їй надали медичну допомогу без госпіталізації. Водія із зазнаними тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Слідство триває.

Раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині зіткнулися мікроавтобус та автобус — шестеро загиблих. Серед жертв є дитина.

