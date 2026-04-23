На Житомирщині лунають вибухи: що відомо

Коростень Житомирської області атакують російські дрони, лунають вибухи.

Катерина Сердюк
Стовп диму

На Житомирщині зранку 23 квітня лунають вибухи. Коростень атакують безпілотники.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Як відомо, місто перебуває під атакою ворожих БпЛА.

Людей закликають перебувати в укриттях укриттях.

Станом на 05:54 повідомлялося про рух БпЛА на Житомирщині. Курс був на Коростень.

Нагадаємо, російські війська вночі 17 квітня завдали удару по цивільній інфраструктурі та житлових будинках у Житомирській області. Внаслідок атаки сталася пожежа в приватному будинку та господарчій споруді, яку рятувальники ліквідували. За попередніми даними, постраждалих немає.

