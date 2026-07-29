На Житомирщині мисливець розстріляв товаришів замість звіра: подробиці

Вилучена у мисливців зброя / © Національна поліція Житомирської області

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У Житомирській під час незаконного полювання сталася стрілянина, у результаті якої двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Один із потерпілих перебуває в реанімації. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та вилучили зброю.

Про це повідомила поліція Житомирської області.

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Пізно ввечері 27 липня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в лісі на території Олевської громади було поранено з вогнепальної зброї 31-річного місцевого жителя.

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Під час першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що до лісового масиву поблизу села Рудня-Хочинська на полювання вирушили троє місцевих жителів — 35-річний чоловік і двоє його 31-річних односельців.

За попередніми даними, близько 21:20 старший із чоловіків вистрілив із рушниці, зарядженої дробовими набоями, помилково сприйнявши своїх товаришів за дику тварину. Унаслідок пострілу поранення отримали обидва його супутники.

Одного з постраждалих із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. Інший, намагаючись приховати факт участі в полюванні, самостійно звернувся до лікарні та повідомив медикам, що зазнав побутової травми. Однак лікарі, встановивши характер ушкоджень, повідомили про ще одного потерпілого правоохоронцям.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Правоохоронці вилучили незареєстровану рушницю, інші речові докази і проводять досудове розслідування. Також вони вирішують питання щодо притягнення учасників інциденту до відповідальності за незаконне полювання.

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У поліції додатково нагадали, що відповідно до рішення Ради оборони Житомирської області «Про забезпечення заходів здійснення правового режиму воєнного стану» на території регіону діє заборона на проведення полювання. Крім того, не дозволяється відвідувати ліси, які розташовані в межах 30 км від держкордону України з Білоруссю, а також території, що раніше перебували під тимчасовою окупацією.

До слова, українські митці, військові та зоозахисники звернулися до уряду з вимогою повністю заборонити полювання, яке під час війни триває під приводом регулювання чисельності тварин. Оскільки через бойові дії неможливо підрахувати реальні втрати фауни, активісти наполягають на гуманних альтернативах: вакцинації, моніторингу та захисних загородженнях. Крім того, постріли під час полювання травмують військових і цивільних, створюють небезпеку для людей та часто призводять до вбивства свійських тварин замість диких.

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