ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
1 хв

На Житомирщині неповнолітній брат зґвалтував рідну сестру заради грошей: подробиці інциденту

Як зізнався сам хлопець, зробив він це на прохання товариша, який запропонував йому гроші за відеоконтент порнографічного характеру із молодшою сестрою.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Дитина

Дитина

На Житомирщині суд розглянув справу щодо зґвалтування 8-річної дівчинки. Зґвалтував її 13-річний брат.

Про це це інформує пресслужба Бердичівського міськрайонного суду.

Це сталось навесні 2023 року, коли на прохання товариша він вирішив зробити «дорослий контент» за гроші. Для цього хлопець вчинив насильницькі дії над своєю молодшою сестрою.

На суді підліток повністю визнав свою провину.

Вчинення зазначеного суспільно небезпечного діяння передбачає кримінальну відповідальність.

Проте, оскільки на час скоєння злочину юнаку не було 14 років, то до хлопця застосували заходи виховного характеру.

Нагадаємо, на Прикарпатті затримали 48-річного чоловіка, який мав статус батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу з Херсонської області. Його підозрюють у систематичних сексуальних злочинах проти неповнолітніх дівчат. Найменшій постраждалій на момент здійснення злочину було лише 10 років.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie