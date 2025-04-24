На Житомирщині неповнолітній брат зґвалтував рідну сестру заради грошей: подробиці інциденту

Дитина

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На Житомирщині суд розглянув справу щодо зґвалтування 8-річної дівчинки. Зґвалтував її 13-річний брат.

Про це це інформує пресслужба Бердичівського міськрайонного суду.

Це сталось навесні 2023 року, коли на прохання товариша він вирішив зробити «дорослий контент» за гроші. Для цього хлопець вчинив насильницькі дії над своєю молодшою сестрою.

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На суді підліток повністю визнав свою провину.

Вчинення зазначеного суспільно небезпечного діяння передбачає кримінальну відповідальність.

Проте, оскільки на час скоєння злочину юнаку не було 14 років, то до хлопця застосували заходи виховного характеру.

Нагадаємо, на Прикарпатті затримали 48-річного чоловіка, який мав статус батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу з Херсонської області. Його підозрюють у систематичних сексуальних злочинах проти неповнолітніх дівчат. Найменшій постраждалій на момент здійснення злочину було лише 10 років.